 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Emniyete FETÖ Operasyonu 17 Polis Tutuklandı

Emniyete FETÖ Operasyonu 17 Polis Tutuklandı

Emniyete FETÖ Operasyonu 17 Polis Tutuklandı
31 Ocak 2017 Salı 10:13:55

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında soruşturma açtı. Soruşturma neticesinde 19 Polis gözaltına alındı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 emniyet mensubundan 17'si tutuklandı. 

Şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan komiser ve polis memuru E.A, İ.A, T.B, L.G, C.G, Z.K, T.Y, Ö.Y, A.I, H.Y, H.H.G, M.Ç, O.Y, T.Ş, S.K, F.Y, E.A, D.K. ile G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı. Zanlılardan D.K. serbest bırakılırken, G.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Ankara, Nevşehir ve Osmaniye'de geçen hafta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 19 emniyet personeli gözaltına alınmıştı.

FETÖ kırklareli Emniyete FETÖ Operasyonu 17 Polis Tutuklandı
Haber Sitesi
Kategoriler