Türkiye'nin nüfusu arttı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2016’da nüfus artış hızı binde 13,5 olarak kayda geçti. Bu oran 2015 yılı için binde 13,4 idi.

Türkiye nüfusunu, 40 milyon 43 bin 650 kişi ve yüzde 50,2’lik oranla erkekler, 39 milyon 771 bin 221 kişi ve yüzde 49,8’le kadınlar oluşturuyor.

İstanbul’un nüfusu yaklaşık 15 milyon

Türkiye’nin yüzde 92,3’ü il ve ilçelerde yaşıyor. Bu oran, 2015’te yüzde 92,1’di. Belde ve köylerde yaşayanların oranı da yüzde 7,7.

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da 14 milyon 804 bin 116 kişi yaşıyor. Bu, ülkenin yüzde 18,5’i demek. Kentin nüfusu, 2015’e göre yüzde 1 artış gösterdi.

İstanbul’u 5 milyon 346 bin 518 kişiyle Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişiyle İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişiyle Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişiyle Antalya takip ediyor. Dersim, 82 bin 193 kişiyle nüfusun en az olduğu kent.

Ortalama yaş yükseldi

Türkiye’de 2015’te 31 olan ortalama yaş, geçen yıl 31,4’e yükseldi. Bu sayı, erkeklerde 30,8, kadınlarda 32 olarak kayda geçti.

Ortalama yaşın en yüksek olduğu kentler 39,6’yla Sinop, 39,1’le Balıkesir, 38,8’le Edirne. Şanlıurfa’nın ortalama yaşı 19,5; Ağrı ve Siirt’inse 20,8.

Çalışan nüfus arttı

Türkiye’de, 15-64 yaş aralığında ifade edilen çalışma çağındaki nüfusun oranı, 2015’e nazaran yüzde 1,6 artarak yüzde 68 oldu.

Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş nüfusunun oranı yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3’e yükseldi.

İstanbul ‘en yoğun kent’

Türkiye’de kilometre başına düşen kişi sayısı 2015 yılına göre iki kişi artarak 104 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il. İstanbul’u 507 kişiyle Kocaeli, 352 kişiyle İzmir ve 290 kişiyle Gaziantep takip etti.

Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişiyle Dersim oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak kayda geçti.