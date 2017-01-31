MİT Müsteşarı olacaktı, Tutuklandı

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği 24 Ocak 2017 tarihli belgelerde, darbe girişimi sürecinde ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.
Belgeler arasında 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başarılı olması halinde Yurtta Sulh Konseyi’nin 20 maddelik sıkıyönetim direktifi de yer aldığı belirtildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, 20 maddelik direktifte, “Meclis’in feshedildiği, siyasi partilerin kapatıldığı, devlet yöneticilerinin Konseyi’n görevlendirdiği mahkemelerde yargılanacağı ve MİT Müsteşarlığına Tuğgeneral Sönmezateş’in getirileceği" ifadelerini yer aldığı ileri sürüldü.