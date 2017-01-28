İngiltere-Türkiye arasında savunma işbirliği

Türkiye'yle İngiltere arasında savunma anlaşması imzalandığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, anlaşma tutarının 100 milyon pound'ın üzerinde olduğu belirtildi.

Ankara gelen İngiltere Başbakanı Theresa, yapılan basın toplantısında "İngiltere'nin büyük, küresel, ticaret ulusu olduğunu ve iş dünyasına açıldığını" söyleyerek anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Anlaşmada, BAE Systems ve TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayileri) yer alıyor.

BAE Systems CEO'su Ian King, anlaşmanın savunma işbirliğinin derinleştirilmesinde bir sonraki adım olduğunu söyledi. King, motorları, silahları, radarları ve algılayıcıları tedarik etme gibi daha geniş bir programın üzerinde durulduğunu ifade etti.