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İngiltere-Türkiye arasında savunma işbirliği

İngiltere-Türkiye arasında savunma işbirliği
28 Ocak 2017 Cumartesi 21:03:16

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İngiltere ile Türkiye arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşma 100 milyon sterlini kapsıyor

Türkiye'yle İngiltere arasında savunma anlaşması imzalandığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, anlaşma tutarının 100 milyon pound'ın üzerinde olduğu belirtildi.

Ankara gelen İngiltere Başbakanı Theresa, yapılan basın toplantısında "İngiltere'nin büyük, küresel, ticaret ulusu olduğunu ve iş dünyasına açıldığını" söyleyerek anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. 

Anlaşmada, BAE Systems ve TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayileri) yer alıyor.

BAE Systems CEO'su Ian King, anlaşmanın savunma işbirliğinin derinleştirilmesinde bir sonraki adım olduğunu söyledi. King, motorları, silahları, radarları ve algılayıcıları tedarik etme gibi daha geniş bir programın üzerinde durulduğunu ifade etti.

İngiltere-Türkiye arasında savunma işbirliği
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