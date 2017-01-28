51bin Polisle Operasyon Yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tüm Emniyet Müdürlüklerine yazı göndererek 81 İl'de eş zamanlı operasyon yapılması talimatı verdi. 9 bin 31 ekipten oluşan 50 bin 696 polisin katıldığı operasyona 19 deniz aracı ve 201 dedektör polis köpeği katılırken, 4967 uygulama noktası oluşturuldu.



Saat 19.30'da başlayan operasyonda aranması olan, şüpheli kişi ve araçlara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.



Asayiş, Terör, Trafik Daire Başkanlıkları ile KOM Daire Bakanlıklarına bağlı ekiplerin sürdürdüğü operasyonun gece boyunca süreceği bildirildi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un koordinesinde yürütülen operasyonun sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanacağı bildirildi.