Galatasaray 6-0 Akhisar Belediyespor

STSL Turgay Şeren Sezonu'nun 19. haftasında Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da konuk etti. Takımımızı karşılaşmayı 6-0 kazandı.

İzmir'de hain terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin maç öncesi seremonide yerini alırken tribünler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratıyla inledi.

İlk tehlikeli atak da takımımızdan geldi. 4. dakikada Bruma soldan çizgiye inip içeriye çevirse de savunma son anda araya girdi. Baskısını sürdüren Galatasaray 9. dakikada aradığı golü Semih ile buldu. Sneijder'in ortasında arka direkte Semih Kaya iyi yükselip fileleri havalandırınca sarı kırmızılılar skoru 1-0'a getirdi. 25'te farkı ikiyi çıkartan gol Bruma'dan geldi. Portekizli yıldızımız orta sahada aldığı topla ceza sahasına yaklaştı. Podolski ile paslaşan Bruma kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Takımımızın gol yağmuru dinmek bilmedi. 33'te Sneijder baskıyla top kaptı. Hollandalı ardından Podolski'yi savunma arkasına kaçırdı. Alman yıldızın şutunda kaleci başarılı olsa da dönen topu Yasin tamamladı. 41'de Bruma solda topla buluştu. Rakiplerini birer birer geçen Portekizli yıldızımız güzel bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi. İlk 45 dakika da bu skorla sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya oyunu kontrol altında tutarak başladı. Orta sahada topa daha fazla sahip olan takımımız rakibinin pozisyon bulmasına izin vermedi. Tempoyu düşüren Galatasaray attığı ters toplarla pozisyon bulsa da rakip kaleyi zorlayacak tehlikeler ikinci yarıda gelmedi. 70'de Sneijder, Bruma'yı savunma arkasına kaçırdı. Portekizli oyuncuya savunma izin vermeyince skor değişmedi. 75'te yeni transferimiz Garry Rodrigues gole çok yaklaştı. Bruma'nın solda çevirdiği topla arka direkte buluşan Rodrigues'in şutu kaleci Fatih'te kaldı. 78'de Sneijder, Rodrigues'i savunma arkasına kaçırdı. Yeni transferimiz kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk skoru 5-0'a getirdi. 84'te oyuna giren Sinan, üç dakika sonra fileleri havalandırdı. Sneijder harika bir pasla genç oyuncuyu savunma arkasına kaçırdı. Sinan düzgün bir vuruşla skoru 6-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımımız karşılaşmayı 6-0 kazanarak puanını 39'a çıkardı. Önümüzdeki hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehehir ile deplasmanda eleme maçına çıkacak olan Galatasaray, ligdeki 20. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek.

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Cem Satman, Ekrem Kan, Bülent Birincioğlu

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin (Rodrigues 70), Sneijder, Bruma (Sinan 84), Podolski ( Eren 79)

AKHİSAR: Fatih, Lopes, Caner, Orhan, Ömer, Adu (Aykut 46), Hasan Ali (Onur 46), Sissoko, Olcan (Muğdat 76), Özer, Vaz Te

GOLLER: Semih (9), Bruma (25, 41), Yasin (33), Selçuk (79), Sinan (87)

SARI KARTLAR: Adu (44), Aykut (68), Ömer (85)