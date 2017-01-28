Asena Atalay; Susma kararı aldı

Caner Erkin, 6 yaşındaki oğlu Çınar için yaptığı harcamaların karşılığı olarak hakkında 451 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay için “Akıl sağlığından yoksun” ifadesini kullanmış, eski eşinin "Evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olduğunu" iddia etmişti. Ayrıca oğlunun velayetini almak için dava açacağını duyurmuştu.

Beşiktaş forması giyen yıldız futbolcunun sert çıkışı karşısında sessiz kalan Asena'nın, yakın çevresine dava süreci sonuçlanana kadar konuşmama kararı aldığını söylediği öğrenildi.

"CANER ERKİN'İ ALDATMADI"

Çıkan haberlerin ardından Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç, 'ihanet' iddialarını yalanladı. Sındıraç'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Caner Bey mahkeme kararıyla sabit olan ve çocuğu için ödemesi gereken masrafları ödemediği gibi ödememek için de eski eşi ve çocuğunun annesini halkın gözünde küçük düşürerek kamuoyunda kendini haklı gösterme çabası içine girmiş ve anlaşmalı boşanmalarından 3 yıl önce basında 3. kişilerle ilgili çıkan 'yalan' haberleri gündeme getirmektedir. Müvekkilim Caner Erkin'i aldatmamıştır.Caner Bey de o dönem basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiği için eşinin yanında olmuştur. Bu sebeple de Asena Hanımın kişilik haklarına yapılan her türlü saldıradan dolayı manevi tazminat hakkımız saklıdır." (Medyatava)