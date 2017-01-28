Merdan Yanardağ; Sedat Peker'i uyardı

Ergenekon kumpasında Sedat Peker'le aynı sıralarda yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ, Peker'i sert bir dille uyardı.

Kültür Türk TV'de Emre Kongar ile birlikte yaptıkları programda konuşan Merdan Yanardağ, Peker'i "Bu çek senet tahsilatına, ya da bar pavyon fedailiğine benzemez. Bu bir siyasal kavga. Büyük siyasal güçlerin kavgası ve bu ülke kendi geleceğini tayin etmeye çalışıyor" sözleri ile uyardı.

PEKER NE DEMİŞTİ

Referandumda "evet" oyu vereceğini açıklayan Sedat Peker şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sokakları yakarak ve yıkarak referandumu gerçekleştirmeyeceğini söyleyen bir çok insan var ve bu sayı son günlerde nedense daha da fazlalaşıyor. 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa, onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim. Sırf bunun için bile 'Evet' diyeceğim."