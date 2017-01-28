Ülkücüler Erdoğan'ı sorguya çekmişler

Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şikayetiyle toplatılan kitabı “Devlet Bahçeli ve ülkücüler hakkında her şey"de Tayyip Erdoğan'ın Şişli Ülkü Ocağı'nda sorgulandığını yazdı.

Önkibar, Ülkücü bir öğrencinin Kasımpaşa'da Cuma namazı çıkışında “Kavmiyetçi-Türkçü köpek" denilerek saldırıya uğraması sonrasında Şişli Ülkü Ocakları Başkanı'nın "Akıncıların başında omuzu önde yürüyen o uzun boylu çocuk var. Onu hemen bulun ve buraya getirin” dediğini ve Tayyip Erdoğan'ın Şişli Ülkü Ocağı'nda sorgulandığını yazdı.

İşte Önkibar'ın kitabının o bölümleri:

"12 Eylül darbesi öncesi.

Adı: Numan Selimoğlu.

Ülkücü bir öğrenci.

Kasımpaşa merkezde cuma namazına gider.

Namaz bitiminde avluda saldırıya uğrar.

Yumruk ve tekme sallayanların dilinde şu ifadeler vardır:

“Kavmiyetçi-Türkçü köpek, senin camide ne işin var?”

Numan Selimoğlu yara bere içinde Şişli Ülkü Ocağı binasına gider.

Ülkü Ocakları bölge başkanı İsmail Hakkı Parlak’tır (Cerrahoğlu) ve dayak yiyen ülkücüye sorar:

“Numancığım geçmiş olsun. Nerede saldırıya uğradın?"

“Başkanım, ecmainler (Akıncılar Grubu) Kasımpaşa’da cuma namazı çıkışınca cami avlusunda hücum etti.”

“Onların olduğuna emin misin?”

“Eminim Başkanım... Saldıranlardan birini tanıyorum. Ayrıca saldıranlar bana ‘kavmiyetçi köpek’ dedi ki, bu slogan onların...”

Cerrahoğlu yanındaki gençlere talimat verir:

“Kasımpaşa’da Akıncıların başında omuzu önde yürüyen o uzun boylu çocuk var. Onu hemen bulun ve buraya getirin.”

O isim birkaç saat içinde bulunup Şişli Ülkü Ocağı binasına götürülüp sorgulanır ve İsmail Hakkı Cerrahoğlu’nun önünde, yapılan saldırı için özür diler.

Peki kim miydi o özür dileyen?

O dönem MSP gençlik önderlerinden olan Kasımpaşalı Recep Tayyip Erdoğan!

Sorgulayan isim ise 12 Eylül sonrası yıllarca hapis yatan İsmail Hakkı Parlak’tı (Cerrahoğlu) ve 1999 genel seçiminde MHP’den Zonguldak milletvekili seçildi..."

Sinan Acıoğlu

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