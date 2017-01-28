Erdoğan ve May basın toplantısı düzenledi

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar

Bu görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk. Türkiye-İngiltere zaten müşterek hareket edebilen iki ülke. İki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, savunma sanayinde ne gibi adımlar atabileceğimizi konuştuk. Bundan sonraki süreç, Türkiye ile İngiltere arasında çok daha farklı konuma gidecektir.

Şu anda 15.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik. Aramızda stratejik ortaklık konusunu konuştuk. 2010 yılında attığımız bu adımın gelişerek devam etmesini istiyoruz.

Kıbrıs konusunu görüştük.

May'in konuşmasında öne çıkanlar

Türkiye, Birleşik Krallık'ın en köklü dostlarından biridir. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız. Hukukun üstünlüğü ve insan hakları önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu teyit ettiler.

Suriye'de barışın koşullarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir eğitim ve bilgi paylaşımı programıyla savunma alanındaki işbirliğimizi arttıracağız. Mevcut ilişkileri daha ileri taşıma niyetindeyiz.

Çok farklı konuları ele aldık. Tüm bunların altında yatan önemli nokta şu oldu. İki ülke ilişkilerini daha da ileri taşımalıdır.