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İran, Barış Boru Hattı anlaşmasını bozdu

İran, Barış Boru Hattı anlaşmasını bozdu
28 Ocak 2017 Cumartesi 14:39:45

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İran-Pakistan arasındaki boru hattı inşaatının devamlı gecikmeler yaşanması sonucunda iptal ettiğini açıkladı

İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticileri yaptıkları açıklamada, Pakistanla yaptıkları 7 milyar dolarlık "Barış boru hattı" projesini uzayan inşaat ertelenmeleri nedeniyle iptal edebileceklerini açıkladı.

Şirket yöneticisi Hamid Reza Araqi yaptığı açıklamada görüşmelerin projeyi gerçekleştirmek için imkan dahilinde sonuçlara bağlanmadığı durumda projenin iptal edileceğini belirtti.

15 yıl önce görüşmelerine başlanan İran-Pakistan-Hindistan boru hattı projesi, Hindistan'ın çekilmesinin ardından 2009'da İran-Pakistan boru hattı projesine çevrilmişti.

İran iran pakistan Barış Boru Hattı
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