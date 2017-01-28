NATO'da görevli 40 Türk Askeri Almanya'ya sığındı

Haftalık Spiegel dergisi ve ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programlarda yer alan haberde, bu kişilerin çoğunun yüksek rütbeli subaylar olduğu belirtildi.

Gazeteciler Peter Müller ve Monika Anthes iki Türk subayı ile röportaj yaptılar. NATO'da görevli iki Türk subayıyla yapılan röportajın, 31 Ocak'da saat 21:45'de ARD'nin ''Mainzer Report'' programında yayınlanacağı belirtiliyor.

Haberde, Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi (BAMF) ve Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bu askerlerin başvurularına ilişkin normal prosedürü uyguladığı belirtildi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili Stephan Mayer, "Hiç şüphesiz, bu askerleri Türkiye'ye geri gönderemeyiz” dedi. Mayer, bu askerlerin Türkiye'de "derhal cezaevine konacağını” da sözlerine ekledi.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise "sığınma başvurusuna ilişkin süreç tamamen hukukidir, siyasi düşüncelerin etkisi olamaz ve olmayacaktır” açıklamasında bulundu.

Sığınma talebinde bulunan askeri personelin çoğunun yüksek düzeyli askerler olduğu belirtiliyor.

'İŞKENCE EDİLME RİSKİ VAR'

Bununla birlikte, sığınma talebinin aylar öncesine dayandığı ancak Alman yetkililerin şu ana kadar kayıtsız kaldıkları bildiriliyor. Bugüne dek neden beklendiği sorusu ise yanıtlanmış değil.

İlk kez konuşan iki Türk subayı, darbe girişimi ile ilgileri bulunmadığını ileri sürerken, buna rağmen Türkiye'ye dönerlerse tutuklanma ve hatta işkence görme riskiyle karşı karşıya olduklarını dile getirdiler.

Yunanistan'la yaşanan asker iadeleri krizinden sonra, Perşembe günü Türkiye'ye gelmesi planlanan Merkel'in ziyareti öncesinde iki hükümet arasında da gerilimin yaşanacağı bekleniyor.