Mısırlı Din Adamı; Hz Muhammed İle Hz Meryem evlenecek saçmalığı

Mısırlı bir din adamının, İsa peygamberin annesi Meryem'in, cennette Muhammed peygamberle evleneceğini iddia etmesi, Hıristiyanları kızdırdı.
Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nde görevli Salem Abdel Galil, katıldığı bir televizyon programında "Sadece dört mükemmel kadın vardır. Meryem, Firavun'un karısı Asiya, peygamberin karısı Hatice ve kızı Fatima" dedi.
Saydığı 4 kadından ilkinin Meryem olduğunu belirten Galil, "Ve cennette Muhammed'in karısı olacak ve en büyük peygamberle birlikte cennete ilk girecek olan o olacak" dedi.
Galil'in yorumları, Mısır'daki Hıristiyan azınlığın üyelerinden büyük tepki gördü.
Ortodoks Başkonsolosluğu adına Hıristiyan Gençlik Hareketi'nden Nader Soubhi, Galil'den bir özür beklediklerini duyurdu.