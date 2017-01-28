Türk konvoyuna Saldırı yapacak 2 PKK'lı Yakalandı

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Cerablus'taki Türk askeri konvoyuna saldırı hazırlığındaki bomba yüklü araç ele geçirildi, içindeki saldırganlar sağ yakalandı. Bu kişiler sorgularında saldırı emrini Münbiç'te bulunan PKK/PYD liderlerinin verdiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 21 Ocak'ta Cerablus'taki askerlere yönelik saldırıda kullanılması planlanan bomba yüklü araç, Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden unsurlarca, saldırıyı gerçekleştiremeden ele geçirildi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatmayı planlayan kişi sağ yakalandı. Araçtakilerin Münbiç'ten yola çıktıkları ve Cerablus'taki Türk askeri konvoyuna saldırmayı planladıkları belirlendi.

Saldırganlar, ifadelerinde eylem talimatını Münbiç'te bulunan PKK/PYD'nin elebaşılarından aldıklarını söyledi. Yakalananlardan Hüseyin Hamad, bomba yüklü aracı Münbiç'ten Cerablus'a getirme ve Türk askeri konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatma emrini YPG ile PKK'dan aldığını söyledi. Hamad, bu emrin, "Dindar" ve "Fırat" isimli elebaşılar tarafından verildiğini belirtti.

Cerabluslu olduğu belirlenen aracın şoförü Muhammed Rahim de görevinin araçtaki bombanın kumandasını Münbiç'ten getirmek olduğunu kaydederek, "Aracı Cerablus'un çevresinde Türk konvoyunun geçişi sırasında patlatmak istiyorduk." dedi.

Kaynak: AA, DHA