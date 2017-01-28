Batik ve İpekyol markaları Protesto edildi

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayınlayan hayvan hakları savunucuları, hayvanların ‘giyim eşyası’ ya da ‘tüketim malzemesi’ olmadığını hatırlattı.

Ürünlerinde tavşan kürkü kullandığı gerekçesiyle İpekyol firmasını boykot etmeye çağıran HAKİM, şunları kaydetti: “Türlü bahanelerle hayvanların katledilmesini meşrulaştıran, moda kılıfı adı altında hayvan zulmünü, katliamını pazarlayan firmalardan alışveriş yapmayın, zulme ortak olmayın.”

Hayvan hakları savunucuları, diğer firma Batik Moda’yı da aynı gerekçeyle boykot ettiklerini duyurdu: “Yaşam hakkına değer veren herkesi, tavşan kürkü satarak kâr elde eden, kanlı bir ticarî anlayışa sahip olan, modayı değil zulmü pazarlayan Batik’i boykot etmeye çağırıyoruz.”

Söz konusu firmalardan henüz bir açıklama gelmedi.

Boykot işe yaramıştı

HAKİM, daha önce de ürünlerinde tilki kürkü kullandığı gerekçesiyle Koton’u boykot etmişti.

“Kürkler hayvanlara aittir, insanlara değil” diyen HAKİM, Koton’a yönelik “2017’de etik olmayan bir ticaret anlayışını sürdürmeye devam edecek misiniz? Bu devirde hâlâ kürk pazarlamayı etik, vicdanî buluyor musunuz?” sorularını yöneltmişti.

Çağrıyla eş zamanlı olarak change.com’da imza kampanyası başlatılmıştı.

Geri adım atan Koton, ürünlerinin toplatıldığını şu açıklamayla duyurdu: “Yaşanan olay karşısında içtenlikle üzüntü duyduğumuzu; üretimimizden kaynaklanan haklı tepkiler nedeniyle ürünlerin dün itibarıyla toplatıldığını ve ürünlerimizde gerçek kürk kullanımının tekrarlanmayacağını tüm samimiyetimizle bildirmek isteriz.”