Zuckerberg geri adım attı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, eleştiriler sonrası Kauai Adası'ndaki deniz kıyısı mülkünde, yerel halkın kendi arazisi içinde kalan topraklarını satın alarak tam mülkiyete sahip olmak için açtığı davayı geri çektiğini duyurdu.

Zuckerberg, Hawai'deki Kauai adasının kuzeyinde yaklaşık 3 kilometre karelik bir arazi almıştı.

Ancak bu arazide bölgenin yerlilerinin sahip olduğu topraklar da bulunuyor ve Hawaii yasalarına göre tüm sahiller halka açık, buna Zuckerberg'in arazisindeki sahil de dahil.

Facebook kurucusu, yerel halkın kendi arazisi içinde kalan topraklarını satın alarak tam mülkiyete sahip olmak istemiş ve halkın büyük tepkisini çekmişti.

Bir açıklama yayınlayan Zuckerberg; "Sessiz tapu ve bölünme yasası ve tarihini anlamaya tam olarak vakit ayırmadığım için pişmanım. Şimdi sorunları daha iyi anlıyorum, hata yaptığım açıktır" dedi.

Zuckerberg'in açıklaması, adada yayınlanan The Garden Island gazetesinde yer aldı.