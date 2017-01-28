Polis, Mustafa Ceceli'yi kovaladı

Şarkıcı Mustafa Ceceli önceki gece saat 01.00'de İstanbul Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Ünlü popçunun cipi, Etiler’de polisler tarafından durduruldu.

POLİS KONTROL NOKTASINDAN KAÇTI

Posta'da yer alan habere göre; aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli’nin peşine düştü. Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.

301 TL CEZA KESİLDİ

Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklaması yaptı.

"YAPIMCIMIN KARISINA ŞARKI DİNLETİYORDUM"

Muhabir "Niye kaçtınız" diye sorunca "Sizden korktuk. Hanımefendi yapımcımın karısıydı. Kendisine şarkı dinletiyordum" dedi.