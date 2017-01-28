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Ordu'da Zincirleme kaza

Ordu'da Zincirleme kaza
28 Ocak 2017 Cumartesi 08:57:23

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Giresun-Samsun güzergahında giden araçlar Ordu'nun Altınordu ilçesinde zincirleme kazaya sebep oldu

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden ve sürücüsünün  kimliği ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Melet  Irmağı Köprüsü'nde Nail Akçay'ın kullandığı 34 KU 0508 plakalı motosiklete  çarptı.

Bu araçların peşinden seyreden Kubilay Hacıfazlıoğlu yönetimindeki 53  HE 999 plakalı yolcu otobüsü buzlanan yolda duramayıp otomobilin çarptığı Nail  Akçay'ı altına alarak sürükledi. Daha sonra gelen 4 otomobil de bariyerlere  çarptı.

Kazada, bir yemek firmasında servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen  motosiklet sürücüsü Akçay olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 5  kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Motosiklete çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü  bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücü jandarma tarafından  gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir saat trafiğe kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu,  araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
 

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