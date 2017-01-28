Mevlüt Mert Altıntaş'ın Maillerini Kim Sildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katili polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın mail adresindeki yazışmaların cinayetten yaklaşık 2.5 saat sonra silindiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karlov cinayetinden yaklaşık 2.5 saat sonra, suikastçı polis memuru Altıntaş’ın kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit ettiği bildirildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, soruşturma kapsamında iki bakanın koruma ekibinde ve Başbakanlık Koruma Dairesi’nde görevli toplam 4 polisin de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla bırakıldıkları öğrenildi.

SAVCILIK: YALNIZ OLMADIĞININ KANITI

Altıntaş’ın Karlov’u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit eden Savcılık, bu kapsamda Google’a yazı yazarak, silinen mail’lerin dökümünün gönderilmesini istedi.

Savcılık yetkilileri, çıkan çatışmada Altıntaş’ın hayatını kaybetmesine rağmen mail’lerin silinmesini, 'suikastta yalnız olmadığının en güçlü kanıtı' olarak değerlendirdiklerini ifade etti.