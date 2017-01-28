Beşar Esad hakkında Flaş İddia

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sağlık sorunu yaşadığı yönündeki söylentiler yalanlandı.

Sputnik'in haberine göre, Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Esad’ın Şam’daki El-Şami Hastanesi’nde tedavi gördüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Birkaç gün önce medyada Devlet Başkanı Esad’ın sağlığıyla ilgili söylentiler yayılmaya başladı. Bazıları bunu yapmaya devam ediyor. Devlet Başkanı Esad’ın sağlığıyla ilgili söylentilerin kaynakları belli. Bunlar sadece bu söylentileri yayanların hayallerini yansıtan akıl yürütmeler” ifadelere yer verildi.

Batı ve Körfez medyasında çıkan bazı haberlerde, Suriye liderinin Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştırılarak Amerikan Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı iddia edilmişti.