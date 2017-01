Ünlü Sinema Oyuncusu Vefat etti

Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt (77) yaşamını yitirdi. Hurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.

1940 doğumlu John Vincent Hurt Midnight Express, Alien, The Elephant Man, Nineteen Eighty-Four, Rob Roy, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Spaceballs, V for Vendetta, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ve Hellboy gibi filmlerde rol almıştı.