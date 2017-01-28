HDP'li Milletvekilleri gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’daki evinde gece yarısı sıralarında gözaltına alındı.

Beştaş, Diyarbakır Adliyesi’ne çıkarıldı.

Kaya Afyon’da gözaltına alındı

Hüda Kaya, tatil yaptığı bir otelde saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya’nın gözaltına alındığını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım Twitter hesabından duyurdu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir davadan dolayı Afyonkarahisar’da gözaltına alındığını belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya’nın önce İzmir’e, ardından Diyarbakır’a götürüleceğini öğrendiklerini açıkladı.

Hüda Kaya, mahkemenin zorla getirme kararı uyarınca 8 Aralık 2016’da da gözaltına alınmıştı.