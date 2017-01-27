 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
27 Ocak 2017 Cuma 23:37:55

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

S&Pnin Türkiye'nin kredi notunu negatif'e çevirmesinden sonra Fitch'de Türkiye'nin notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti. Fitch, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden "BBB-" olan kredi notunu "BB+" seviyesine düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Böylece Türkiye, Moody's'in ardından ikinci yatırım yapılabilir ülke notunu da kaybetmiş oldu.

Fitch'in not güncellemesi ile birlikte artık Türkiye; Bahreyn, Portekiz ve Azerbaycan ile birlikte değerlendirmeye tabi olacak.

fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Haber Sitesi
Kategoriler