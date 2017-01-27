Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti. Fitch, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden "BBB-" olan kredi notunu "BB+" seviyesine düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Böylece Türkiye, Moody's'in ardından ikinci yatırım yapılabilir ülke notunu da kaybetmiş oldu.

Fitch'in not güncellemesi ile birlikte artık Türkiye; Bahreyn, Portekiz ve Azerbaycan ile birlikte değerlendirmeye tabi olacak.