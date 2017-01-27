Almanya Peşmerge'ye Para ve Askeri Yardım yapacak

Alman Parlementosu aldığı kararla Peşmerge birliklerine eğitim vermeye bir yıl daha devam edeceğini ve bölgedeki Alman askeri sayısının 150'ye çıkarılacağını bildirdi.

Alman askerlerinin verdiği eğitim kimyasal silahlara karşı yapılacaklar, tıbbi müdahale, lojistik ve silah eğitimini kapsıyor. Alman Hükümeti, askeri eğitimin Irak Hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) talebiyle gerçekleştiğini belirtti.

Almanya geçtiğimiz iki yıl içerisinde 2015'te kurulan Kürdistan Eğitim Koordinasyonu Merkezi'nde (KTCC) 4800 kadar Peşmerge'ye eğitim verdi. Eğitimin yanı sıra Almanya'nın 70 milyon avro değerinde, 1800 ton silah, cephane ve ekipman sağladığı belirtiliyor.