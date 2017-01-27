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İstanbul Terörle Mücadele DEAŞ'a Operasyon düzenledi

İstanbul Terörle Mücadele DEAŞ'a Operasyon düzenledi
27 Ocak 2017 Cuma 22:48:28

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İstanbul TEM, DEAŞ'a katılmak üzere olan 17 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün uluslararası terörist faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüpheli K.T'nin Zeytinburnu'ndaki 7 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, K.T. ve aranması bulunan M.K. ile yabancı uyruklu toplam 17 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ELEMAN SAĞLIYORDU

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dijital ve yazılı belgeler ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilecekleri, diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden K.T'nin DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelenlerin barınmalarını sağlayıp Suriye'ye gitmelerine yardım ettiği ve örgüte eleman kazandırdığı öne sürüldü.

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