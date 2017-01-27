Trump, Madonna çok İğrenç biri

ABD Başkanı Donald Trump, aleyhine düzenlenen eylemde Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı birçok kez düşündüğünü söyleyen müzisyen Madonna’ya yanıt verdi: “O iğrenç biri. Söylediği şey ülkemiz adına utanç vericiydi.”

Trump, görevine başladığı ilk gün, ‘Women’s March’ adıyla kadın örgütlerinin düzenlediği eylemlerle protesto edilmiş, eyleme Madonna da katılmıştı.

Eylemcileri “Sevgi devrimine hoşgeldiniz” sözleriyle selamlayan Madonna, şimdiye dek Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı düşündüğünü, ama bunun hiçbir işe yaramayacağını bildiğini söylemiş ve eklemişti: “Bu karanlık bizi uyandırdı. İyilik bu seçimi kazanmadı fakat en sonunda kazanacak.”

Madonna, Trump’a yönelik bir de ‘S…r’ ifadesini kullanmıştı.

Trump, Fox News’ten Sean Hannity’nin “Madonna, Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı düşündüğünü söyledi. Obama, Beyaz Saray’da iken bu sözleri ben söyleseydim neler olurdu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Açıkçası kendisi iğrenç biri. Bence kendine çok zarar verdi. Tüm davaya zarar verdi. Onun söyledikleri ülkemiz adına utanç vericiydi.”