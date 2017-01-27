S&P, Türkiye'nin notunu negatife düşürdü

Business HT’nin haberine göre Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğine dikkat çeken S&P, Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 2,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

S&P, 20 Temmuz’da yaptığı not değerlendirmesinde, Türkiye’nin ‘BB+’seviyesindeki kredi notunu ‘BB’ye düşürmüş ve not görünümünü‘negatif’ olarak belirlemişti. Geçen kasım ayında ise görünüm ‘durağan’a yükseltilmişti.

Piyasalar bu akşam bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch’in vereceği karara kilitlenmişti.

Fitch Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak’ta yapacağını bildirmişti. Piyasalarda da Fitch’in değerlendirmesini bugün borsanın kapanışının ardından açıklayacağı beklentisi hakimdi.