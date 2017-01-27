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John McCain,Trump'a Rusya'ya Yaptırımlara devam et önerisi

John McCain,Trump'a Rusya'ya Yaptırımlara devam et önerisi
27 Ocak 2017 Cuma 21:09:10

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ABD Senatörü John McCain, Rusya üzerindeki yaptırımların kaldırılmasının yanlış olduğunu söyledi

ABD Senatörü John McCain, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'ya yaptırımları kaldırma isteğine karşı çıktı.

McCain tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların kaldırılmaması istenirken, ABD Senatörü buna girişilmesi durumunda yaptırımların kaldırılmasını engellemek için çalışacağını söyledi.

Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'ın da "Rusya ile yakın olduğu" gerekçesiyle kimi isimler tarafından istenmediği bilinirken, ABD senatörlerinin büyük kısmının Rusya düşmanı politikalardan yana olduğu söyleniyor.

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