Furkan Vakfı Başkanı Kuytul; Rejim yine aynı rejimdir.

Türkiye’ye getirilmeye çalışılan başkanlık sisteminin dünyada benzeri olmadığını belirten Kuytul, “ABD’de de başkanlık var ama böyle değil. Tek başına cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme yetkisi olacakmış. Yüzde 51’le gelecek yüzde 100’le seçilmiş bütün parlamentoyu feshedecek istediği zaman” diye konuştu.

Kuytul, Meclis’ten geçen anayasa değişikliği teklifinde yer alan cumhurbaşkanının yetkilerini de, “Yani bazı kimseler Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye Esad’a diktatör diyor. Ben incelemedim ama inceleyen biri söyledi; Mustafa Kemal’in böyle bir yetkisi yokmuş. İnönü’nün de Esad’ın da… Bu kadar yetki bir insana verilebilir mi. O zaman neden parlamento var” ifadeleriyle eleştirdi.

İslami vakfın başkanı, bunun yanı sıra anayasa değişikliği teklifiyle beraber rejimin ‘değişmeyecek’ olmasını da eleştirdi: “Sonuçta yine laiklik ve demokrasi olacak. Demokrat ve laik bir sistem devam edecek. Geri kalan önemli değil ki. Rejim yine aynı rejimdir. Yine Allah’ın dediği olmayacaktır.”