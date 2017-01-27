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AK Parti ve Emniyete saldıran saldırgan Tutuklandı

AK Parti ve Emniyete saldıran saldırgan Tutuklandı

27 Ocak 2017 Cuma 17:01:43 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :