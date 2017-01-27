AK Parti ve Emniyete saldıran saldırgan Tutuklandı

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli Turunç'un, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alındı.
Tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 13. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Turunç, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, tasarlayarak öldürme ve sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından tutuklandı.
Hâkimlik kararında şüpheli Turunç'un, "20 Ocak günü saat 20:00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi C Blok arka tarafına doğru roketli saldırı düzenlemek, 21 Ocak günü ise Esenyurt'ta resmi polis aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırıda bulunarak park halindeki araçların arkasından görevlilere tekrar ateş etmek" suçlarını işlediği belirtildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na law silahıyla saldırıyı düzenlediği belirlenen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ise geçen Pazar, Tekirdağ'da ölü ele geçirilmişti.
Cuma gecesi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına tek atımlık law roketiyle düzenlenen saldırıların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde DHKP-C'ye ait bulgulara rastlamıştı. Olay yerlerinden toplanan deliller incelenerek saldırıda kullanılan tek atımlık law roktetinden alınan parmak izleriyle DHKP-C'den poliste kaydı bulunan Şerif Turunç'un kaydının eşleştiği belirlenmişti.
Kaynak: AA, DHA