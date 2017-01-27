Binali Yıldırım Dün dünde kaldı cancağazım, yeni şeyler söylemek lazım.

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık referandumuyla ilgili "Bu anayasa değişikliğini çok abartıyorlar" dedi.

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yıldırım, "Yeni anayasa kabul edilirse 18 yaşını dolduran gençlerimiz de artık siyasetin içinde olacak. Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var, CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmaya devam ediyor. Dün dünde kaldı cancağazım, yeni şeyler söylemek lazım.

Milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla gençlerimiz de siyasetin içinde olacak. Ey Milli Şef İnönü'nün partisi. ne hallere düştün. Ülkeyi bölenlerle kolkola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine... Bu anayasa değişikliğin sebebi CHP'dir" ifadelerini kullandı.