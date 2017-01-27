 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • ABD'de Havaalanında Başörtülü kadını döven Trump yanlısı tutuklandı

ABD'de Havaalanında Başörtülü kadını döven Trump yanlısı tutuklandı

ABD'de Havaalanında Başörtülü kadını döven Trump yanlısı tutuklandı
27 Ocak 2017 Cuma 14:56:17

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

ABD JFK havaalanında başörtülü bir kadını döven ve tekmeleyen Trump hayranı kişi gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde JFK Havaalanı'nda "Trump hepinizi buradan atacak" diye bağırarak başörtülü Müslüman bir kadını tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

57 yaşındaki Robin Rhodes'un Çarşamba akşamı Delta Havayolları'nın yolcu ağırlama salonunda görevli Rabeeya Khan'a küfrettiği belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre, salona gelip kapıları yumruklayan Rhodes, dışarı çıkmaya çalışan Khan'ı engelledi ve sağ bacağına tekme attı.

Bir yolcunun müdahale etmesi üzerine kapıdan çekilen Rhodes, daha sonra dışarı çıkan kadının peşine düştü ve önünde secdeye eğilir gibi yere yatarak "[Küfür] İslam, [Küfür] IŞİD. Artık Trump geldi. Hepinizi buradan atacak. Bu insanların nasıl olduğunu Almanya'ya Belçika'ya Fransa'ya sorun" diye bağırdı.

Hakkında saldırı ve yasa dışı olarak alıkoyma suçlarından dava açılan Rhodes'un suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

JFK Havalimanı ABD'de Havaalanında Başörtülü kadını döven Trump yanl��sı tutuklandı
Haber Sitesi
Kategoriler