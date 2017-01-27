ABD'de Havaalanında Başörtülü kadını döven Trump yanlısı tutuklandı

ABD'nin New York kentinde JFK Havaalanı'nda "Trump hepinizi buradan atacak" diye bağırarak başörtülü Müslüman bir kadını tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

57 yaşındaki Robin Rhodes'un Çarşamba akşamı Delta Havayolları'nın yolcu ağırlama salonunda görevli Rabeeya Khan'a küfrettiği belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre, salona gelip kapıları yumruklayan Rhodes, dışarı çıkmaya çalışan Khan'ı engelledi ve sağ bacağına tekme attı.

Bir yolcunun müdahale etmesi üzerine kapıdan çekilen Rhodes, daha sonra dışarı çıkan kadının peşine düştü ve önünde secdeye eğilir gibi yere yatarak "[Küfür] İslam, [Küfür] IŞİD. Artık Trump geldi. Hepinizi buradan atacak. Bu insanların nasıl olduğunu Almanya'ya Belçika'ya Fransa'ya sorun" diye bağırdı.

Hakkında saldırı ve yasa dışı olarak alıkoyma suçlarından dava açılan Rhodes'un suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.