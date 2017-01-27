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Sivas'ta FETÖ operasyonu Yapıldı 28 Gözaltı

Sivas'ta FETÖ operasyonu Yapıldı 28 Gözaltı
27 Ocak 2017 Cuma 14:34:31

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 İlde Yapılan operasyonlarda 28 Gözaltı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında darbe girişi sonrası Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden KHK ile uzaklaştırılan 13'ü eski emniyet müdürü ve emniyet amiri kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş,  Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 13 kişinin ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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