Türkiye'den AİHM'e rekor başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 bin 300 Türkiye vatandaşının mahkemeye başvuru yaptığını açıkladı.

Strasbourg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Guido Raimondi’nin yaptığı açıklamaya göre bu sayı AİHM’ye 2016 yılında yapılan toplam başvuru sayısından yüzde 10 daha fazla.

Guido Raimondi, insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye vatandaşlarından AİHM’ye başvurmadan önce ülkedeki mahkemelerine başvurmalarını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 2016 yılında ayrıca darbe girişimiyle ilişkili olmayan 3 bin başvurunun daha yapıldığı belirtildi.

AİHM’e 2016 yılında yapılan başvurusu sayısının 2015 yılında yapılan başvuru sayısından dört kat daha fazla olduğu açıklandı.

