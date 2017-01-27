Silivri Cezaevi önü karıştı

Cumhuriyet’te yer alan haber göre, basın açıklaması sırasında jandarmalar tarafından çevrilen kalabalık PEN heyeti, üç saatlik sorgu süreci ve üç farklı noktada güvenlik kontrolünün ardından Silivri’den ayrılmak zorunda bırakıldı.

Yazarların fotoğraf çekmesine de engel olan jandarma, gerekçe olarak OHAL’i gösterdi.

Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement’in sözcülüğünde yapılması planlanan basın açıklaması jandarma tarafından yarıda kesilse de, Clement şunları söyleyebildi:

“Bugün buradayız. Bu duvarların önünde duruyoruz. Bir an önce yanımıza gelmelerini istediğimiz dostlarımızı onurlandırmak, onlarla dayanışmak için..."

Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Turhan Günay, Kadri Gürsel, Ahmet Altan, Mahir Kanaat, Ömer Çelik ve Tunca Öğreten’in tutukluluk hallerine işaret eden PEN, Türkiye’nin bugün dünyanın en fazla tutuklu gazeteci sayısına sahip ülkesi olduğunu belirterek şöyle devam etti: “150 yazar ve gazeteci parmaklıklar ardında çaresiz bırakılmıştır. Normal anayasal tedbirlerin askıya alındığı ve olağan dışı yetkilerin ağır bir şekilde kullanıldığı Olağanüstü Hal döneminin başlangıcının ardından ilan edilen kanun hükmünde kararnameler ile 170’den fazla medya organı kapatılmıştır.”

Türkiye’yi insan haklarını koruma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran PEN, yazarların ifade özgürlüğünü şöyle savundu: “Türkiye’nin yazarları misilleme korkusu yaşamadan konuşabilmeli, eleştirebilmeli ve itirazda bulunabilmelidir. Sizi desteklemek için kullandığımız kelimelerimiz, kalemlerimiz, seslerimiz size olan kesintisiz desteğimizin teminatıdır. Sizleri kelimelerimiz, kalemlerimiz ve sözlerimiz ile desteklemeye devam edeceğiz.”