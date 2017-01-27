Murat Boz 'evet'dedi, Athena Grubu tepki gösterd

Murat Boz'un referandumda "evet" diyeceğini açıklamasından sonra sosyal medyada Athena grubundan Gökhan Özoğuz'un programda İzmir Marşı'nı söylediği görüntüler gündem oldu.
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye" isimli şov programında yer alan şarkıcı Murat Boz referandumda "evet" diyeceğini açıklamıştı. Boz'un bu paylaşımı üzerine jüri arkadaşı Athena grubundan Gökhan Özoğuz da Twitter'dan Mustafa Kemal'in fotoğrafını paylaştı.
Özoğuz'un bir süre önce de programda Boz'a bakarak İzmir marşını söylediği ortaya çıktı.
Tribünlerde de taraftarlar İzmir Marşı'nı söyleyerek başkanlık oylamasına tepkilerini göstermişti.