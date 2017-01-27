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Sosyal Medya'da Erdoğan'a hakaretten tutuklama

Sosyal Medya'da Erdoğan'a hakaretten tutuklama
27 Ocak 2017 Cuma 13:09:14

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Sosyal Medyayada Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 22 kişi hakkında soruşturma açıldı. 6'sı tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaret' ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen 22 kişi, çeşitli tarihlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 22 şüphelilerden 4'ünü ihbar üzerine, diğerlerini ise sosyal medya üzerinden tespit ederek gözaltına aldıklarını söyledi.

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