500 milyon dolar karapara ve 65 bin ev aklandı

Türkiye'yi virüs gibi saran ve terör, uyuşturucu, kumar ve fuhuş gibi suçları perdelemek için kullanılan günlük kiralık evleri yeniden gündeme taşıyan Yeni Şafak'a vatandaşlardan, emlakçılardan büyük destek yağdı. Bataklığa dönüşen günlük kiralık dairelerle ilgili ortaya çıkan rakamlar ise dudak uçuklatıyor. İstanbul'daki 65 bin evden, yıllık 500 milyon dolar kayıt dışı kazanç elde edildiğini belirten Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bu iş için özel şebekeler kurulduğunu, turizm acentalarının paravan işlev gördüğünü kaydetti. Kirli ilişkileri ranta çeviren günlük ev kiralayanlar, gizlenmek için de ilginç bir yol deniyor. Evlerde barındırdıkları göçmenler üzerine aldıkları 'patates hat'larla iletişim kuran kişiler, denetlenmediği için pazarlamada sosyal medyayı kullanıyor. En çok 0+1 ve 1+1 daireler kullanılıyor. Günlük ev terörü nedeniyle vergi kaybı ise milyarlarca lirayı buluyor.

KİRALAMA AJANSLARI KURULDU

Günlük kiralık daireler için bazı fırsatçıların ajanslar kurarak gayrimenkul danışmanlığı adı altında iş yaptığını belirten Nizamettin Aşa, özellikle turizm alanında çalışan firmaların sözkonusu ajanslar üzerinden günlük ev kiraladığını belirtti. 18 yaşından küçük çocukların bu evleri tutmasına izin verildiğine işaret eden Aşa, “Çocuklar bu evde uyuşturucu ve kumarla tanışıyor. Hatta evler fuhuş merkezine de dönüşmüş durumda. Bu konuda yapılan şikayetler de sonuçsuz kalıyor. Evleri mühürlemenin çözüm olacağına inanmıyorum. Aynı kişiler başka evlerde faaliyetlerine devam ediyor. Kiralama işini yapan kişinin bizzat tespit edilip, ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu. Kiralayan kişilerin kimlik bilgilerinin anında emniyete bildirilmesi gerektiğini savunan Aşa, “Nasıl ki otelde kalınırken kimlik bilgileri emniyete bildiriliyor, aynı uygulamanın bu evler için kullanılması şart. Yasa var ama uygulanmıyor" diye konuştu.

BAŞLANGIÇ NOKTASI ATAKÖY

Günlük kiralık daire sektörünün ilk Ataköy'de ortaya çıktığını belirten Aşa, “Sektör Halkalı'da zirveye ulaştı. Beylikdüzü'nde sadece bu amaçla inşa edilen binalar var. Şimdi ise Büyükçekmece ve Esenyurt bölgelerindeki inşa edilen rezidanslarda yoğunluk var" ifadelerini kullandı. Sözkonusu dairelerin tespit edilmesi halinde mühürlendiğini kaydeden Aşa, “İlk şikayette 1 ay, ikinci şikayette 3 ay, üçüncü şikayette ise 6 ay evler mühürleniyor. Cezalar caydırıcı olmadığı için kiralayan kişiler, farklı daireleri kiralamaya devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

EMNİYET EMLAK SİTELERİNİ UYARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçen hafta internetten ev kiralayan popüler emlak sitelerinin yöneticileriyle toplantı yaptığı da öğrenildi. Kayıt dışı ve yasa dışı şebekelerle mücadele için dayan��şma kararının alındığı toplantıda özellikle sitelerdeki günlük kiralık daire ilanlarının engellenmesi yönünde fikir alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Yeni Şafak