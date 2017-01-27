Dolar ve Euro'dan Son durum

Dün gün içinde 3.8704 seviyesine kadar yükselen dolar son işlem gününde 3.8877 seviyesinde başladı. Dün güne 4.1042 seviyesinden başlayan euro fiyatları yükselişe geçerek en yüksek 4.1555 seviyesini görmüştü. Kur bir süre 4.1208 seviyesinden işlem görürken bugün güne 4.1585'le başladı.

Piyasalarda Fitch kararı öncesinde temkinli hava hakim. TL'de kırılganlık devam ederken, hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı görüldü.

Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak'ta yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch'in not indirimine gitmesinden endişe ediliyor.