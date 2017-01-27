MHP'li Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na neler söyledi

Yeniçağ yazarı Ümit Özdağ, MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği 40 dakikalık görüşmeye ilişkin bilgiler verdi. Takan, Özdağ'ın "Bazı çevrelerin referandum sürecini iç çatışma süreci olarak kurgulamak istediğine dair kanıtları paylaştım "dediğini öne sürdü.

Ahmet Takan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

MHP Genel Başkan adayı Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, uzun süredir, yılmadan yorulmadan, ülkemizde meydana gelen terör olayları ile ilgili son derece kritik tespitler yapıyor ve önemli uyarılarda bulunuyor. Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 40 dakika görüştüler. Özdağ'a görüşmeyi sordum; "Bazı çevrelerin referandum sürecini iç çatışma süreci olarak kurgulamak istediğine dair kanıtları paylaştım "dedi. Kanıtların içeriğini paylaşmak istemedi Ümit Özdağ. "Açık kaynaklar, kapalı kaynaklar ve yarı açık kaynaklar" demekle yetindi. Özdağ, oldukça kapsamlı bir dosya sundu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne değerlendirme yaptığını sorduğumda ise Özdağ, "Onu benim söylemem doğru olmaz. Dikkatle dinledi. Değerlendirmelerde bulundu. Notlar aldı" diye cevap verdi.

Türkiye'nin en kritik eşiğinde, Başbakan'ın Başbakan Yardımcısının, AKP'nin referandum kitapçığının milleti terörle tehdit ettiği bir süreçte bu görüşme ve Kılıçdaroğlu'na sunulan dosya çok önemli. Kanıtlar son derece sağlam ve hayati nitelikte!..