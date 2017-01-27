İngiltere Başbakanı, Trump'a Dikkatli Ol dedi

Amerika’ya İngiltere Başbakanı olarak ilk ziyaretini düzenleyen Theresa May, Philadelphia’da Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin yıllık toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Başkan Donald Trump’ı dost ve müttefik olarak övdü ancak küresel kurumlara ve uzun geçmişe dayanan siyasi değerlere sırtını dönmemesi yönünde uyardı.

May, Trump döneminin başlamasını 'Amerika’nın yenilenmesinin yeni bir çağı' olarak niteledi. Avrupa Birliği’nin (AB) dışındaki bir İngiltere ile Trump yönetimi altındaki Amerika’nın dünyada yeniden birlikte liderlik gösterebileceğini kaydeden May, konuşmasının büyük bir bölümünde Trump’ın dünya görüşlerine sempatisini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı, Trump’ın Amerika’nın geçmişteki dış politikalarına getirdiği eleştirilere de katılarak, "İngiltere ve Amerika’nın dünyayı kendi görüşümüze göre yeniden şekillendirmek için egemen ülkelere müdahale ettiği günler geride kaldı" dedi.

Ancak May'in yeni başkana uyarıları da vardı. Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade eden Trump'a dikkatli olması tavsiyesinde bulunan May, "Rusya'ya gelince, Başkan Reagan'ın da Mihail Gorbaçov ile müzakere ederken hayata geçirdiği 'güven fakat doğrula' tavrını takınmakta fayda var. Ayrıca Başkan Putin'e gelince 'ilişki kur ama dikkatli ol' tavsiyesinde bulunurdum" dedi.

İngiltere Başbakanı ayrıca Trump’ın işkencenin kabul edilir olabileceği şeklindeki fikrini kesin bir dille reddetti ve dış politikaya dair bazı görüşlerine de muhalefetini dile getirdi.

May, Trump'ın Müslüman göçmenlere yasak getirilmesi yönündeki fikirlerini de reddetti. İngiltere Başbakanı, "Bu aşırıcı ve nefret dolu ideoloji ile barışçıl İslam dini ve bu dinin yüz milyonlarca takipçisi arasında her zaman dikkatli bir ayrım yapmalıyız" diye konuştu.

Konuşmasında İngiltere ile Amerika arasındaki özel ilişkiye vurgu yapan May, Magna Carta sözleşmesi ile Winston Churchill, Ronald Reagan ve Margaret Thatcher gibi eski İngiliz ve Amerikalı liderlere atıflar yaptı.

Theresa May, yarın Türkiye'de olacak.