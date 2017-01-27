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Biz Caner'e büyü yaptırdık

Biz Caner'e büyü yaptırdık
27 Ocak 2017 Cuma 08:08:56

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Caner Erkin ve Asena Atalay boşandı. Caner Erkin'e icra geldi. İcra'yı ödeyen Caner Erkin açtı ağzını yumdu gözünü. Ne varsa gizli saklı birbir anlatmaya başladı

Asena Atalay’la biten evliliği hakkında bugüne kadar konuşmayan Caner Erkin, eski eşinin başlattığı icra takibi sonrası sessizliğini bozdu. Atalay’ın kendisini aldattığını ve akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten yıldız futbolcu, oğlunun velayetini alacağını açıkladı. Eski eşinin açıklamalarıyla ilgili konuşan Asena Atalay, avukatıyla konuştuğunu ve tazminat davası açacağını belirtti. Bu arada çok çarpıcı bir büyü iddiası da ortaya atıldı. Boşanma sürecinde Asena Atalay’ın babasının gittiği berberde, “Ne olacak sizin kızın boşanması?” şeklindeki sorulara “Caner, kızımı boşayamaz. Biz büyü yaptırdık” diye cevap verdiği ileri sürüldü. (Habertürk)

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