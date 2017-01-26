ABD, Kürtlere yardım edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak ve Suriye'de izleyeceği strateji, AKP'yi üzebilir.

Associated Press'ten (AP) Lolita C. Baldor'un haberine göre, Trump birkaç gün içerisinde Pentagon'dan Irak ve Suriye'de IŞİD'i yenmeyi hızlandıracak planlar hazırlamasını isteyecek.

Bu planlar arasında, bu ülkelerdeki Amerikan askerlerinin sayısını artırmak ve Kürt savaşçılara askeri yardımları artırmak da yer alıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi eski ve muvazzaf ABD'li yetkililerin bildirdiğine göre, seçenekler arasında bölgeye daha fazla Apache helikopter göndermek ve orduya rutin muharebe kararı verecek daha geniş yetkiler sağlama da bulunuyor.

Habere göre şu anda Irak'ta 5,160, Suriye'deyse 503 Amerikan askeri bulunuyor.

Rakka'yı IŞİD'in elinden almak için ortaya atılan planlardan birisi, bölgeye bir ordu tugayı göndermek.

Ancak en büyük ihtimalin, ABD'nin şu ana kadar IŞİD'le mücadele şemsiyesi altında desteklediği Kürtlere yardımı artırmak.

Türkiye'nin ABD'nin YPG'ye verdiği destekten rahatsızlık duyduğu, ancak YPG'nin Rakka'yı kurtarmak için oluşturulan gücün ana bileşeni olduğu, hatta Pentagon'daki bazı isimlerin Kürtlere ağır silahlar tedarik edilmesini savunduğu belirtiliyor.

Bu, Obama yönetiminin gündeme aldığı ancak uygulamaya asla yanaşmadığı bir stratejiydi.

Pentagon'un seçenekleri arasında en güçlü ihtimaller, ABD'nin "yerel unsurlara" verdiği desteğin genişletilmesi ile ilgili.