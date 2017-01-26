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Bylock'cu 8 Polis tutuklandı

Bylock'cu 8 Polis tutuklandı
26 Ocak 2017 Perşembe 22:26:08

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G.Antep Cumhuriyet Başsavcılığı İl emniyet Müdürlüğünde görevli polisler hakkında soruşturma açtı. 16 polis gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  İl Emniyet Müdürlüğündeki polislere yönelik düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 polis,  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 16 polisten  8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, 23 Ocak'ta terör örgütünün şifreli haberleşme programı  "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında  polisler ve eşlerinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı.

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