Fenerbahçe 85–80 Galatasaray Odeabank

Turkish Airlines EuroLeague'de 20. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Ülker Sports Arena’da Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 85-80 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Odeabank karşılaşmaya Bruno Fitipaldo – Sinan Güler – Blake Schilb – Vladimir Micov – Tibor Pleiss beşiyle başlarken Fenerbahçe Bobby Dixon – James Nunnally – Nikola Kalinic – Luigi Datome – Jan Vesely beşiyle parkedeydi.

Karşılaşmada ilk sayılarımız Sinan Güler’in turnike basketiyle geldi. Hücumda etkili olan ve savunmada sert duran Galatasaray Odeabank çeyreğin bitimine üç dakika kala Micov’un üçlüğüyle skoru 11-19’a getirdi. Sinan Güler’in üçlüğüyle fark çift hanelere çıkarken Zeljko Obradovic molasına başvurdu (11-22). Mola dönüşünde Sinan ve Schilb’in arka arkaya basketleriyle skor 19-27’e geldi ve ilk çeyrek bu sonuçla noktalandı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken ilk sayılarımız pota altından Alex Tyus ve Blake Schilb ikilisiyle geldi. Üç dakika geride kalırken Galatasaray Odeabank’ın 28-38 üstünlüğü vardı. Beş dakika geride kalırken Blake Schilb ile sayılar bulmaya devam eden takımımız bu bölümü 31-42 önde geçti. Schilb’in basket faulüyle takımımız farkı açarken Obradovic molayı aldı (31-45). Fenerbahçe moladan Datome’nin üçlüğüyle dönerken bu kez Başantrenörümüz Ergin Ataman molayı istedi (34-45). Moladan hücumda iyi dönen Sarı-Kırmızılılar bitime bir buçuk dakika kala skoru 39-52e taşıdı ve Fenerbahçe'ye molayı aldırdı. Moladan karşılıklı basketlerle dönüldü ve soyunma odasına 41-54 Galatasaray Odeabank önde girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Üç dakika geride kalırken Galatasaray Odeabank’ın 51-61 üstünlüğü sürdü. Bitime dört dakika kala hücumda kontrolü sağlayan Fenerbahçe skoru 57-63’e getirdi. Kriz anından Micov’un turnike basketiyle çıkan Sarı-Kırmızılılar son iki dakikaya 59-65 önde girdi. Kalan sürede Fenerbahçe farkı düşürmeyi başardı ve final periyoduna Galatasaray Odeabank 64-66 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Galatasaray Odeabank önde girerek iki buçuk dakikada skoru 66-73’e getirdi. Bu bölümde 7-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe skoru 73-73’e getirince Başantrenörümüz Ergin Ataman’dan mola geldi. Takımımız moladan Blake Schilb’in üç sayılık basketiyle döndü (73-76). Hücumda ritmi düşen ve dış atışlardan isabetli dönemeyen Galatasaray Odeabank ivmeyi kaybederek son bölümlerde skor üretmekte zorlandı. Kalan sürede serbest atış çizgisine gelen Fenerbahçe bu atışlardan isabet bularak mücadeleden 85-80 galip ayrıldı.

Çeyrek sonuçları:



1. Çeyrek: 19-27

2. Çeyrek: 21-27 (41-54)

3. Çeyrek: 23-12 (64-66)

4. Çeyrek: 21-14 (85-80)

İSTATİSTİKLER



Vladimir Micov 14 sayı – 2 ribaund – 5 asist,



Bruno Fitipaldo 5 sayı – 1 asist,



Alex Tyus 7 sayı – 3 ribaund,



Blake Schilb 21 sayı – 2 ribaund – 7 asist,



Tibor Pleiss 9 sayı – 6 ribaund,



Austin Daye 1 ribaund,



Sinan Güler 17 sayı – 3 ribaund – 8 asist,



Jon Diebler 6 sayı – 5 ribaund – 4 asist,

Göksenin Köksal 1 sayı