Donald Trump 'Chelsea Manning' nankördür

2013 yılında, ABD diplomatik belgelerini Wikileaks'e vermekten 35 yıl hapis cezasına çarptırılan eski asker Chelsea Manning'e Donald Trump'tan sert bir suçlama geldi.

Barack Obama'nın affettiği Manning için "nankör bir hain" diyen Trump, Manning'in hapisten asla salıverilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Manning, hapisten çıktıktan sonra The Guardian'a bir yazı yazmıştı.

Öte yandan, Trump'ın Manning hakkında attığı tweette geçen ifadelerin ("ungrateful traitor" ve "weak leader") dakikalar önce Fox News'de dile getirilmesi dikkat çekti.