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Donald Trump 'Chelsea Manning' nankördür

Donald Trump 'Chelsea Manning' nankördür
26 Ocak 2017 Perşembe 22:08:52

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Barack Obama'nın gitmeden affettiği Chelsea Manning için Donald Trump o nankör biridir

2013 yılında, ABD diplomatik belgelerini Wikileaks'e vermekten 35 yıl hapis cezasına çarptırılan eski asker Chelsea Manning'e Donald Trump'tan sert bir suçlama geldi.

Barack Obama'nın affettiği Manning için "nankör bir hain" diyen Trump, Manning'in hapisten asla salıverilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

 

Manning, hapisten çıktıktan sonra The Guardian'a bir yazı yazmıştı.

Öte yandan, Trump'ın Manning hakkında attığı tweette geçen ifadelerin ("ungrateful traitor" ve "weak leader") dakikalar önce Fox News'de dile getirilmesi dikkat çekti.

 

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