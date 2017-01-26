Merkel, Sığınmacılar için Türkiye'ye Yeni Teklif sunacak

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 2 Şubat tarihinde Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanıyor. Merkel'in günlük çalışma ziyareti sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile biraraya gelmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Başbakan Binali Yıldırım ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak olan Merkel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.

Merkel’in ayrıca muhalefet parti temsilcileriyle de temaslarda bulunacağı belirtildi.

"Alman kamuoyunda tırmanan Erdoğan karşıtlığına rağmen" Merkel, Türkiye’nin Almanya için büyük önem taşıdığını ve "diyalogun görüş ayrılıklarının dile getirilmesinde, tarafların pozisyonlarını aktarmasında önemli bir araç olduğunu" savunuyor.

Merkel’in bu nedenler ışığında Türkiye’yi ziyaret etmeye hazırlandığı, "Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü ihlalleri ile ilgili endişeleri ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması beklentisi"ni doğrudan Türk muhataplarına iletmek istediği belirtiliyor.

'ÖNCELİK SIĞINMACI ANLAŞMASI'

24 Eylül’de yapılacak genel seçimlere geri sayımın başladığı Almanya’da en hararetli tartışma konularının başında Merkel’in sığınmacılara “açık kapı” politikası yer alıyor. Bu politikanın temel sütunlarından birini ise sığınmacıların Türkiye’den Avrupa’ya geçişinin önlenmesini oluşturan ve "dış kapının kapatılması” olarak nitelendirilen Türkiye ile sığınmacı mutabakatı oluşturuyor.

Göç politikaları nedeniyle Almanya'da eleştirilere hedef olan Merkel için "Türkiye ile AB arasında varılan 18 Mart tarihli sığınmacı mutabakatının hükmünü yitirmemesi" önem taşıyor.

Türkiye'ye gelecek Merkel'in bu konuyu görüşeceği belirtiliyor.