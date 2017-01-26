Esad'ı kabul etmiyoruz dedi, Onunla görüştü

Suriye'ye yapacağı ziyaretten önce gündem olan ABD'li senatör Tulsi Gabbard, ziyaretin ardından CNN International'a konuştu.

Bu ay içinde yaptığı Suriye ziyaretinin başlangıcında Beşar Esad'la görüşme gibi bir planının olmadığını kaydeden Hawaii'li senatör Gabbard, fırsat oluşunca görüştüğünü belirtti.

"Bunu yaptım çünkü eğer gerçekten Suriye halkını umursadığımızı iddia ediyorsak barışa ulaşabileceğimiz herkesle görüşmeliyiz" diyen Gabbard, Esad hakkında ne düşündüğünden bağımsız olarak, onun Suriye'nin cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekti.

ABD'li senatör, uygulanabilir bir barış için Esad'la görüşmek gerektiğini de sözlerine ekledi.