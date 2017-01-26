İran'lı Aktris Trump'u Protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında İran'ın da bulunduğu yedi Müslüman ülkeye vize sınırlaması getireceğine ilişkin haberler sonrası, İranlı ünlü oyuncu Oscar ödül törenini boykot etme kararı aldı.

Yabancı film dalında Oscar'a aday gösterilen "The Salesman"in başrolünde oynayan 33 yaşındaki aktris Taraneh Alidoosti, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump'ın İranlılara vize yasağı ırkçılıktır" dedi ve ekledi:

"Bu yasak kültürel etkinlikleri kapsasın ya da kapsamasın 2017 Akademi Ödülleri'ne protesto için katılmayacağım."

Amerikan medyasında taslağı yayınlanan ve Trump karşıtları tarafından "Müslüman yasağı" olarak adlandırılan başkanlık yönergesinin, Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'i kapsadığı açıklanmıştı.

Söz konusu başkanlık yönergesinin bu ülkelerden ABD'ye gitmek isteyen mültecilerin yanında, turist vizesi ile ülkeye girmek isteyenlere de kısıtlama getirdiği bildirildi.

Donald Trump ise ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından verdiği ilk televizyon röportajında bunun "Müslüman yasağı" olmadığını, hedefinin ise "sınırlarında muazzam terör faaliyeti olan ülkeler" olduğunu açıkladı.

Amerikan ABC televizyonuna konuşan Trump, "Bu insanların çoğu bu ülkeye şeytani amaçlarla girmek istiyor. Ben bunu engelleyeceğim. Onlar IŞİD'li… Bu ülkeye gizli ajandaları ile girmeyi başarıyorlar. Ben bunu engelleyeceğim" dedi.

"Yedi ülkeye vize sınırlaması" haberi sonrası New York'ta yüzlerce kişi Donald Trump'ı protesto etti.

Başkanlık yetkisi ile sınırlanabiliyor

ABD yasaları başkana, istediği ülkeye vize sınırlaması getirme yetkisi veriyor.

Henüz taslak halinde olan başkanlık yönergesi, ABD mülteci programını 4 aya kadar durdurmayı öngörüyor.

Yönerge, bu yedi ülkeden ABD'ye turist vizesi ile girmek isteyenler içinse 30 gün sınırlama içeriyor.