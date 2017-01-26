Dikkat Kızılay Meydanında Uzak Durun Talimatı

İsveç’in Ankara Büyükelçiliği’nin vatandaşlarına terör uyarısında bulunarak, Kızılay bölgesinden uzak durulması çağrısında bulunduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre büyükelçilik, vatandaşlarından 26-27 Ocak tarihlerinde Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

İsveç Büyükelçiliği'nin internet sitesinde ’26-27 Ocak’ta Kızılay’da tehdit uyarısı’ başlığı ile yayımlanan uyarı açıklamasında, "Ankara’nın Kızılay bölgesinde 26-27 Ocak tarihlerinde kuvvetli terör tehditi bilgileri alınmıştır. İsveçli ziyaretçilerin belitilen tarihte Kızılay bölgesinden uzak durmaları, özel dikkat göstermeleri tavsiye olunur" dendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, Ekim 2016 tarihli seyahat uyarısını tekrarlayarak vatandaşlarından, 'artan terör eylemleri nedeniyle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine gitmekten kaçınmalarını' istemişti. Bakanlık ayrıca, ABD devlet görevlilerinin İstanbul ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine yapacakları resmi ziyaretlere de kısıtlamalar getirmişti.